Haberler

İGF Başkanı Osman Koca oldu

İGF Başkanı Osman Koca oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu Kayseri'de yapıldı ve Osman Koca tek aday olarak başkanlığa seçildi. Yönetim kuruluna yeni isimler dahil edildi ve Koca, gazetecilerin sorunlarına çözüm bulma sözü verdi.

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yeni Başkan Osman Koca oldu.

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu, Kayseri'de gerçekleştirildi. Tek aday olarak genel kurula giren Osman Koca, yeni başkan oldu. Yönetim kurulunun başkanlığına getirilen Osman Koca, yönetimine Cengiz Selci, Metin Kösedağ, Emin Turpçu, Muhittin Karahan, Lokman Koyuncuoğlu, Yaşar Karatay, Hüseyin Oğuz ve Bilal Bölükbaş'ı dahil etti. İGF'nin yeni başkanı Osman Koca, gazetecilerin sorunlarını çözebilmek adına çaba sarf edeceklerini, gazeteciler için ellerini taşın altına sokacaklarını ifade etti.

Osman Koca, görevi devreden eski başkan Osman Hakan Kiracı'ya teşekkür plaketi verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu kardeşiniz yapsa dahi sakın tüketmeyin! İnternetten bidonla alınıp, pet şişeyle satılıyor

Kardeşiniz yapsa dahi tüketmeyin! İnternetten pet şişeyle satılıyor
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Bunu kardeşiniz yapsa dahi sakın tüketmeyin! İnternetten bidonla alınıp, pet şişeyle satılıyor

Kardeşiniz yapsa dahi tüketmeyin! İnternetten pet şişeyle satılıyor
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title