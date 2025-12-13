İGF Başkanı Osman Koca oldu

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yeni Başkan Osman Koca oldu.

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu, Kayseri'de gerçekleştirildi. Tek aday olarak genel kurula giren Osman Koca, yeni başkan oldu. Yönetim kurulunun başkanlığına getirilen Osman Koca, yönetimine Cengiz Selci, Metin Kösedağ, Emin Turpçu, Muhittin Karahan, Lokman Koyuncuoğlu, Yaşar Karatay, Hüseyin Oğuz ve Bilal Bölükbaş'ı dahil etti. İGF'nin yeni başkanı Osman Koca, gazetecilerin sorunlarını çözebilmek adına çaba sarf edeceklerini, gazeteciler için ellerini taşın altına sokacaklarını ifade etti.

Osman Koca, görevi devreden eski başkan Osman Hakan Kiracı'ya teşekkür plaketi verdi. - KAYSERİ