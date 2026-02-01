Haberler

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odasında Başkan Bulanık güven tazeledi

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle yapılan seçimlerde mevcut başkan İbrahim Bulanık yeniden başkanlık görevine seçildi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda birlik mesajları verildi.

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan İbrahim Bulanık, yeniden başkanlığa seçildi.

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu, Sarıgöl Esnaf ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen kongrede, mevcut başkan İbrahim Bulanık üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kongre sonunda söz alan Başkan İbrahim Bulanık, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Sorunlarımızı biliyorum. Hepsinin farkındayım. İnşallah her birini sırayla çözmeye, yapmaya devam edeceğim" dedi.

Genel kurul, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
