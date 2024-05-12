İbrahim Aydemir'den Anneler Günü Mesajı

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

'Ana' sözcüğü dışında, yeryüzündeki hiçbir kavramın tam olarak 'şefkat, merhamet, muhabbet' hislerini kapsamadığını, 'muhterem, muazzez ve mübarek' tanımına denk gelmediğini belirten Aydemir, "Annesini rahmeti rahmana uğurlamış, acısını bir lahza unutmamış bir öksüz olarak ana kaybı acısını yaşamış kardeşlerimin yürek sızılarını paylaşıyor, darı bekada kavuşma niyazını yineliyorum." dedi.

Analarımız İffet, İsmet ve İzzet sembolleri Aydemir, mesajında şunları kaydetti: "Gözlerinden nur, sözlerinden sürur neşet eden analarımız birer iffet, ismet ve izzet sembolüdür ki, o yüzden vatan anadır, toprak anadır, dilimiz anadır. Dünyevi her makam o yüksekliği ifadeden aciz, o muhteşem kavramı izahtan yoksun kalır. Şairin dediği üzere, 'Kolları sarılsa haçan boynuma/Sanıram dünyanı mene veripler.' - ERZURUM