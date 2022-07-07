İBB Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti İBB Meclis üyesi Ahmet Tüfekçi, İBB'nin seçim zamanında verdiği vaatleri dile getirdi. Tüfekçi, İBB'nin 5 sene içerisinde metro hattının iki katına çıkarılacağını vadettiğini söyleyerek, 3 senede ne kadar metro hattı açıldığını sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Saraçhane Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Meclis üyesi Ahmet Tüfekçi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçim öncesi ulaşımla alakalı vaatleri vardı. Bunlar 5 sene içerisinde metro hattının 2 katına çıkarılması, Marmaray'ın kuzeyinde iki yakadaki raylı sistemlerin birbirine bağlayan yeni bir boğaz geçiş yapılması, metrobüste ters yön istikameti uygulamasına son verilmesi, 100 bin araç kapasiteli transfer merkezlerinin yapılması İstanbullular adına soruyoruz. Beş sene içerisinde metro hattının iki katına çıkarılacağını vadettiniz. 3 senede ne kadar metro hattı açabildiniz? Marmaray'ın kuzeyinde iki yakadaki sistemleri birbirine bağlayan yeni boğaz geçişi vadettiniz. Bununla alakalı planlanan ayarlanan bir proje var ise herhangi bir ihale yapılmış mıdır? Metrobüste ters yön istikameti uygulamasına son verilmesini vadettiniz. Bununla alakalı tasarlanan planlanan proje varsa herhangi bir ihale yapıldı mı?" diye konuştu.

"İBB Başkanı, Meclisin iradesini yok sayıyor"

Öğrenci ulaşım zammına değinen AK Parti Meclis üyesi Kübranur Uslu ise, "2022 Nisan ayı İBB Meclis Toplantısı'nda öğrenci ulaşımına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifini CHP ve İYİ Parti grubunun 'hayır' oyuna rağmen Cumhur İttifakı oy çokluğuyla meclisimize kabul ettik. Seçilmiş meclis üyelerinin aldığı bu karar hala uygulamaya geçmedi. Karşılaştığımız her bir öğrenci bu kararın ne zaman uygulanacağını soruyor. Hatta bazı öğrencilerin tüketici hakem heyetlerine başvurarak uygulamadığınız tarife sebebiyle oluşan fiyat farklarını talep ettiğine ilişkin durumlar da alıyoruz. Ne yazık ki İBB Başkanı, meclisimizin aldığı kararı uygulamamakta ısrar ediyor. Yani İBB Başkanı, meclisin aldığı kararı uygulamadığı taktirde hem görevini yerine getirmemiş oluyor hem konusu suç teşkil eden hukuksuz bir tavırda bulunuyor. Demokratik toplumun en önemli organlarından biri olan seçilmiş meclisin iradesini yok sayılıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel