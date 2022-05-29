Huzurevindeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Haberler

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Huzurevindeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Huzurevindeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Burdur Huzurevinde AFAD il müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

Burdur Huzurevinde AFAD il müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

Huzurevi sakinleri tatbikat gereği ekipler tarafından binadan tahliye edildi. Huzurevinin balkonunda mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tatbikat gereği AFAD ekipleri yangında mahsur kalan diğer yaşlıları sedyede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra 112 ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. AFAD Eğitim Şube Müdürü Ali Gökhan Toklu, AFAD daire başkanlığı tarafından 2022 yılının tatbikat yılı ilan edildiğini, Burdur merkez ilçe ve beldelerde, organize sanayi bölgelerinde deprem ve yangın bilincinin aşılanacağını söyledi. - BURDUR

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Huzurevi Tatbikat Burdur AFAD Yerel Haberler

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