Huzurevi Sakinleri Lavanta Tarlasında Eğlendi

Huzurevi Sakinleri Lavanta Tarlasında Eğlendi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek iş birliğinde huzurevi sakinleri, lavanta tarlasında çeşitli etkinlikler ile bir araya geldi. Katılımcılar lavantanın huzurunu doyasıya yaşadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek iş birliğinde huzurevi sakinleri, lavanta tarlasında ağırlandı. Katılımcılar lavanta tarlasında gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Çerkezköy'de huzurevi sakinleri lavanta tarlasına konuk oldu. Kadın Geliştirme Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi. Nilgün Zaimoğlu, lavantanın sakinleştirici huzurunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 1 aylık sürenin ardından lavantanın hasadı için çalışmaların başladığını ifade eden işletmeci Ayşe Avcı ise, bugün ilk hasadı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Huzurevinin misafirlerini tarlamızda ağırlamak bizleri de çok mutlu etti" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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