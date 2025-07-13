Huzurevi Sakinleri Lavanta Tarlasında Eğlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek iş birliğinde huzurevi sakinleri, lavanta tarlasında ağırlandı. Katılımcılar lavanta tarlasında gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Çerkezköy'de huzurevi sakinleri lavanta tarlasına konuk oldu. Kadın Geliştirme Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi. Nilgün Zaimoğlu, lavantanın sakinleştirici huzurunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 1 aylık sürenin ardından lavantanın hasadı için çalışmaların başladığını ifade eden işletmeci Ayşe Avcı ise, bugün ilk hasadı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Huzurevinin misafirlerini tarlamızda ağırlamak bizleri de çok mutlu etti" dedi. - TEKİRDAĞ