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Husiler: "Suudi Arabistan savaş uçakları Yemen’de son 48 saatte 129 hava saldırısı düzenledi"

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Yemen’de İran destekli Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan’a ait F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının son 48 saatte Yemen’in çeşitli bölgelerine 129 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıların "cevapsız kalmayacağını" söyledi.

Yemen'de İran destekli Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının son 48 saatte Yemen'in çeşitli bölgelerine 129 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıların "cevapsız kalmayacağını" söyledi.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan ordusuna ait savaş uçaklarının son 48 saatte Yemen'in çeşitli bölgelerine toplam 129 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Saree, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının, Yemen'in Taiz, Marib, Hudeyde, El Cevf, Saada, Amran ve Hacca vilayetlerini hedef aldığını belirtti. Söz konusu saldırıların cevapsız kalmayacağını ifade eden Saree, "Bu suçlar cezalandırılacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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