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Husiler Suudi Hedeflerini Vurdu

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Yemen’deki İran destekli Husiler, ülkenin El-Muha bölgesindeki Suudi Arabistan’a ait askeri hedeflere düzenledikleri füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının görüntüleri yayınladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin El-Muha bölgesindeki Suudi Arabistan'a ait askeri hedeflere düzenledikleri füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının görüntüleri yayınladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, ülkedeki iç savaşta uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine bağlı El-Muha bölgesindeki Suudi Arabistan'a ait askeri hedeflere düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı. Yapılan açıklamada, saldırılarda Suudi Arabistan'a ait askeri yığınakların ve silah depolarının çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef alındığı aktarıldı.

Yemen basını saldırılarda en az 7 kişinin öldüğünü bildirmişti

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin Taiz kentine bağlı El-Muha bölgesindeki Suudi Arabistan'a ait askeri hedeflere balistik füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini duyurmuştu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, saldırıların Suudi Arabistan güçlerinin Yemen'in batı kıyısı ve Taiz kentindeki askeri faaliyetlerine karşı misilleme olarak düzenlendiğini açıklamıştı. Yemen basını, Husilerin El-Muha bölgesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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