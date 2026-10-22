Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Husi sözcüsü, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 62 hava saldırısı yaptığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Husi kontrolündeki bölgelere 62 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Saree, saldırılarda kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar olduğunu, sivil yerleşim ve tesislerin hedef alındığını bildirdi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerine 62 hava saldırısı daha düzenlediğini belirterek, "Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının son 24 saat içinde Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerine yönelik 62 hava saldırısı daha düzenlediğini ifade etti. Saldırıların

başkent Sana ile Marib, Saada, Lahic ve Taiz vilayetlerindeki sivil yerleşim ve tesisleri hedef aldığını öne süren Saree, "Hamis Muşayt Üssü'nden havalanan F-15 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirilmiştir" dedi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi vermeyen Saree, "Geçtiğimiz 13 Temmuz'da başlayan askeri gerginlikten bu yana geçen 100 gün içinde Suudi Arabistan tarafından kontrolümüzdeki bölgelere gerçekleştirilen füze saldırısı ve hava saldırılarının toplam sayısı 2 bin 855'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı yürüdü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldı

Gecenin kahramanı oldu, soluğu yine orada aldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler
Zonguldak'ta emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Emekli polis memurunun kahreden sonu! Mezarlıkta bulundu
Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov

Avrupa'ya damga vuruyor! G.Saray'ın bu çocuğu elinde tutması imkansız
Hindistan'da fil dehşeti: Bakıcısını ezdi, şehri birbirine kattı

Bir fili kızdırmamak gerektiğini gösteren anlar: Şehri birbirine kattı
HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı

Bu saçları unutun! Yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı