Haberler

51 Yıllık Başkan Güven Tazeledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hüsamettin Karaşahin, 469 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. 675 üyenin katıldığı seçimde Karaşahin, 51 yıllık deneyimi ile esnaflara hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

(MUĞLA) - Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 51 yıllık Başkanı Hüsamettin Karaşahin güven tazeledi.

Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, bir dinlenme tesisinde yapıldı. Toplam 2 bin 259 üyesi bulunan odada, 675 üye sandık başına gitti. İki adayın başkanlık için yarıştığı seçimde mevcut Başkan Hüsamettin Karaşahin, 675 oyun 469'unu alarak bir kez daha oda başkanlığına seçildi.

Seçimlerde diğer aday Bayram Çelik 202 oy aldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Teşekkür konuşması yapan Karaşahin, "51 yıldır aralıksız olarak bu hizmete devam etmekteyim. Her zaman esnaf arkadaşlarımızın yanlarında olduğumuz gibi yeni dönemde de hizmetimize devam edeceğiz. Odamızı ve esnafımızı bir adım daha ileri götürmek için mücadele edeceğiz. Halkımızın ve esnafımızın bize vermiş oldukları destekle, bizleri tekrar bu göreve layık gören bütün esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karaşahin dışında odanın yönetim kurulu üyeliklerine Kazım Yavuz, İlhan Altınoluk, Ramazan Barlak, Nuran Yukarılı, Umut Aslan, Sezgin İzmir, Hüseyin Alacain, Necdet Özdel, Atilla Gültekin ve Ahmet Aslan; denetim kurulu üyeliklerine ise Hüseyin Durar, Muzaffer Eskin ve Seyfettin Kapan seçildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir