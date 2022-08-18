Hurşit Güneş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Atılan İlk Havan Topunun Kovanını Gürsel Erol'e Hediye Etti

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu Hurşit Güneş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a Türk Ordusu'nun Kıbrıs'a attığı ilk havan topunun kovanını hediye etti. Erol, kovanı ofisinde sergileyeceğini belirtti.

74 Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Dışişleri Bakanı olan merhum Turan Güneş'in oğlu Hurşit Güneş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a Kıbrıs'a ilk atılan havan topunun kovanını hediye etti.

"KIBRIS'A ATILAN İLK HAVAN TOPU MERMİSİNİ MİLLİ DEĞERLERİMİZE BAĞLI BİR ŞEKİLDE KORUMAK SON DERECE ANLAMLI OLACAKTIR"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Evet bugün Hurşit hocamız bana çok anlamlı ve Türkiye tarihinde iz bırakan bir sürecin önemli bir hediyesini getirdi. Bu elimizde gördüğünüz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'a Türk ordusu tarafından atılan ilk havan topunun kovanı. Bu kovanı, Allah rahmet eylesin Kıbrıs Barış Harekatı'nın Dışişleri Bakanlığı'nı yaparak dünya tarihine iz bırakan Turan Güneş odasında bir anı olarak yıllarca saklamış. Bu kovanı rahmetli Turan Güneş'in oğlu Hurşit hocamız bizim saklamamızı uygun gördü, ofisimizde sergilenmek amacıyla hediye etti. Hocama çok teşekkür ediyorum böylesine anlamlı bir hediye için. Kıbrıs'a atılan ilk havan topu mermisini milli değerlerimize bağlı bir şekilde korumak son derece anlamlı olacaktır" diye konuştu.

"HAREKATIN HEMEN ERTESİNDE GİTTİĞİMİZDE BEŞ PARMAK DAĞLARI'NDAKİ KOMANDA TUGAYININ KULLANDIĞI HAVAN TOPLARINDAN BİRİDİR"

Böylesine anlamlı bir hediyeye Erol'un layık olduğunu aktaran Hurşit Güneş ise "Cumhuriyet Halk Partisi kıvançlı tarihini ne kadar özümsediğinizi bildiğim için bir siyasetçi olarak size layık olacağını düşündüm. Bugün rahmetli babamın çalışma odasındaki bu kovanı görünce bu boş boş duruyor burada dedim. Gürsel Erol'un sevineceği anlamlı ve değerli bir hediye olarak gördüm, aldım getirdim. Kıymetini bileceğini biliyorum ve sembolik önemi var. Bu, Kıbrıs Harekatı'nda ilk atılan havan toplarından biri. Harekatın hemen ertesinde gittiğimizde Beş Parmak Dağları'ndaki komanda tugayının kullandığı havan toplarından biridir" dedi.