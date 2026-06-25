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BM: "Tahliye çalışmaları kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan 57 gemi geçti"

BM: 'Tahliye çalışmaları kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan 57 gemi geçti'
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IMO, ABD-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan denizcilerin tahliyesi kapsamında 23 Haziran'dan bu yana 57 geminin geçiş yaptığını, yaklaşık 1100 denizcinin kurtarıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), tahliye çabaları kapsamında 23 Haziran'dan bu yana yaklaşık bin 100 denizci taşıyan 57 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu.

IMO, 28 Şubat'ta başlayan ABD- İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi sonucu Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesine ilişkin başlattığı planı sürdürüyor. IMO tarafından bugün yayınlana verilere göre plan kapsamında 23 Haziran'dan bu yana yaklaşık bin 100 denizcinin bulunduğu 57 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bugün 12, dün 32, 23 Haziran Salı günü ise boğazda 13 geminin geçtiği belirtildi.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda getirilen kısıtlama nedeniyle Körfez bölgesinde mahsur kalan yaklaşık 11 bin denizcinin tahliyesinin tamamlanmasının "birkaç hafta" sürebileceğini söylemişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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