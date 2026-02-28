Haberler

Doğubayazıt'ta Ramazan temizliği

Doğubayazıt'ta Ramazan temizliği
Güncelleme:
Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde bulunan yükümlüler, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Camilerin iç ve dış bölümleri detaylı bir şekilde temizlenerek, vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlandı.

Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, kamuya yararlı çalışma kapsamında camilerde temizlik yaptı. İbadethaneler Ramazan ayı öncesi hazır hale getirildi.

Ağrı Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ramazan ayında artan cemaat yoğunluğu göz önünde bulundurularak yapılan çalışma kapsamında camilerin iç ve dış bölümleri detaylı şekilde temizlendi. Halılar yıkanırken, camlar, duvarlar ve ortak kullanım alanları titizlikle elden geçirildi. Çalışmaların, vatandaşların daha hijyenik ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmesi amacıyla planlandığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu faaliyetin hükümlülerin topluma kazandırılması sürecine katkı sunduğunu ve kamu yararına önemli bir hizmet niteliği taşıdığını ifade etti. Ramazan ayı boyunca benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan ibadethanelerde sürdürülebileceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
