Hükümet yetkilileri Aktepe'den çiftlerin taleplerini dinledi Yerel Haberler AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekilleriyle birlikte Gürün Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Başkan Hüseyin Aktepe'den çiftçilerin taleplerini dinledi. Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekilleriyle birlikte Gürün Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Başkan Hüseyin Aktepe'den çiftçilerin taleplerini dinledi. Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Semiha Ekici ve Habip Soluk'la birlikte Gürün İlçesi programı çerçevesinde Gürün Ziraat Odası'nı da ziyaret ettiler. Gürün Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Başkan Hüseyin Aktepe'den bu yıl ki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alan Yılmaz, aynı zamanda Aktepe'den çiftçilerin karşı karşıya bulunduğu sıkıntılar ve talepleri dinledi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel AK Parti Gürün Sivas Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hükümet yetkilileri Aktepe'den çiftlerin taleplerini dinledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.