HUDER 17. Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan seçildi

Ankara'da gerçekleştirilen HUDER 17. Olağan Genel Kurulu'nda avukat Hasan Oymak Genel Başkan seçilirken, avukat Hüseyin Kara'da Onursal Başkan oldu.

Türkiye genelinde 27 şube ve 64 temsilciliği bulunan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) 17. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'da gerçekleştirdi. Genel Kurula tüm şehirlerden şube delegeleri ve temsilcilerin yanı sıra geçmiş dönem başkanları da katıldı. Seçimde derneğin yeni Genel Başkanı 117 oyla Avukat Hasan Oymak seçilirken, mevcut başkan Avukat Hüseyin Kaya da çalışmaları ve hizmetleri dolayısıyla onursal başkan seçildi.

"HUDER bir okul oldu ve bu okuldan çok kıymetli hukukçular yetişti"

İki listenin yarıştığı seçimde Genel Başkanlığa seçilen Oymak, "HUDER, kurulduğu andan bu yana hak ve adaletin tesisine katkı sunmak, sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzeni inşa edecek hukukçular yetiştirmek düsturuyla hareket etti. Bu işe yüreğini koymuş üstatların elinde bir okul oldu. Sadece bünyesine değil, etrafına da ışık saçarken, bu okuldan her branştan çok kıymetli hukukçular yetişti" diye konuştu.

"Kuruluş ruhu ve bugünün vizyonuyla HUDER'i yarınlara taşıyacağız"

Tecrübe ve birikimi genç meslektaşların enerjisi ile birleştirdiklerini belirten Oymak, "Çoğunluğu genç meslektaşlarımızdan oluşan bir kadro ile göreve talip olduk. HUDER ailesini oluşturan her bir meslektaşımızın tecrübesini yolumuza ışık yapacak, hep birlikte mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hayırlı çalışmalara imza atacağız. Kuruluş ruhu ve bugünün vizyonuyla HUDER'i yarınlara taşıyacağız" dedi. - ANKARA