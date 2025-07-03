HSK Yeniden İnceleme Talepleri Sonuçlandı

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) 20 Haziran 2025 Tarihli Adli Yargı Kararnamesine ilişkin yeniden inceleme taleplerinin sonuçlarına yönelik duyuru yaptı.

HSK tarafından yapılan açıklamada, "Hakimler Ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından 20 Haziran 2025 tarihli Adli Yargı Kararnamesine ilişkin yeniden inceleme talepleri 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, ilgililer yeniden inceleme sonuçlarını aşağıda yer alan sorgulama ekranından öğrenebileceklerdir. Kararname ile ataması yapılmayan ancak, yeniden inceleme talebinde bulunan meslektaşlarımızın yeniden inceleme hakları bulunmadığından, sorgulama ekranında kayıtları yer almamaktadır" denildi.

Yeniden inceleme talebi reddedilenlerin ne yapacağı hakkında bilgi verilen açıklamada, "Yeniden inceleme talebi reddedilenlerden, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kuruluna itiraz talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, yeniden inceleme kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde mutlaka UYAP personel ekranından 'Hakim Savcı Atanma Talep Formu' başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle itiraz taleplerini göndermeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA