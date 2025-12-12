Haberler

HSK, bazı illerin vergi mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi

Güncelleme:
Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerine göre vergi mahkemelerinin görev alanlarını yeniden düzenledi. Düzenlemeye göre bazı illerin mahkeme görev alanları değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin yargı çevreleri dikkate alınarak vergi mahkemelerinin görev alanlarını yeniden düzenledi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK'nın kararına göre, yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri ile diğer bölge idare mahkemelerine bağlı illerin coğrafi durumları, iş hacimleri, ulaşım yönünden yakınlıkları göz önüne alınarak Elazığ, Malatya Vergi Mahkemesi'nin yargı çevresinden çıkarıldı. Mahkemenin görev alanı yalnızca Malatya'nın mülki sınırları olarak belirlendi.

Muş, Van Vergi Mahkemesi'nin yargı çevresinden çıkarıldı. Van Vergi Mahkemesi'nin görev alanı Van, Bitlis ve Hakkari illeri olarak düzenlendi. Bingöl, Erzurum Vergi Mahkemesi'nin yargı çevresinden çıkarıldı.

Erzurum Vergi Mahkemesi'nin görev alanı Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinin mülki sınırları olarak belirlendi. Diyarbakır Vergi Mahkemelerinin yargı çevresi ise Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Muş illerini kapsayacak şekilde yeniden oluşturuldu.

Yeni düzenleme 2 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
