HSK atama kararı Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli yargıda 6 hakim ve 1 Cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargıda 3 hakim adayının atamasını Resmi Gazete'de yayımladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı'ndan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre adli yargıda 6 hakim adayının ve 1 Cumhuriyet savcısı adayının ataması yapıldı. İdari Yargıda ise 3 hakim adayı çeşitli mahkeme üyeliklerine atandı. - ANKARA
