HSK Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Tunç, yargı camiasına ve yeni atanan hakim savcılara başarılar diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama karalarının Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Bakan Tunç, HSK atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yapılan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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