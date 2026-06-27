Haberler

Gaziantep'te görev yerleri değişen hakim ve Cumhuriyet savcılarına veda programı düzenlendi

Gaziantep'te görev yerleri değişen hakim ve Cumhuriyet savcılarına veda programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te, HSK 2026 Yaz Kararnamesi ile görev yerleri değişen hakim ve Cumhuriyet savcıları için veda programı düzenlendi. Programa başsavcılar ve çok sayıda hakim katıldı, plaket takdimi yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 Yaz Kararnamesi ile görev yerleri değişen hakim ve Cumhuriyet savcıları onuruna bir veda programı düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mehmet Badem ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman'ın yanı sıra, çok sayıda hakim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla gerçekleşen gece, mesleki dayanışma ve veda duygularının ön plana çıktığı bir atmosfere sahne oldu.

Program, tayini çıkan hakim ve Cumhuriyet savcılarına günün anısına takdim edilen plaketlerin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi

Kapılar açılınca hücum ettiler
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez

Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana...
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi