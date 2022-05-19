Honaz'da 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı - Haberler

Denizli'nin Honaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Honaz İlçe stadyumunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Honaz Kaymakamı Hamit Genç, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, PAÜ Honaz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, İlçe Jandarma Komutanı Ali Dirik, İlçe Emniyet Amiri Nihat Türker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihal Karacoşkun, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROGRAM ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI

Program Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Belediye önündeki Atatürk Büstüne çelenk sunma töreniyle başladı. İlçe stadyumunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihal Karacoşkun'un günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti.

ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER SERGİLENDİ

Programda Honaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Himmet Nimet Özçelik Anadolu Lisesi öğrencileri şiir ve kompozisyonlar okudu. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji halk oyunları ekibinin gösterileri sergilendi. Ülkenin farklı yörelerine ait folklor oyunlarından oluşan karma çalışması performansıyla alkış aldı. Honaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri seyircilere çeşitli jimnastik gösterileri sundu. Programın son bölümünde çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

"19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Törene katılan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve bayrak müdafaası uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm gençlerimizi de sevgiyle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.