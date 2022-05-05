Honaz Belediye Başkanı Kepenek, Emlak Vergisini Vezneden Ödeyerek Örnek Oldu

DENİZLİ (ANKA) - Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, son ödeme tarihi 31 Mayıs 2022 olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin şahsına ait ilk taksidini belediye veznelerinde ödeyerek, aynı iş ve işlemler dolayısıyla belediyede olan vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Kepenek, "Bizler vergimizi zamanında ödeyelim ki vatandaşa da örnek olalım" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mesaisine, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ilk taksit ödemesini gerçekleştirerek başladı. Honaz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından söz konusu vergilerin ilk taksit ödeme tarihinin 31 Mayıs 2022'da sona ereceğini belirten Başkan Kepenek, aynı iş ve işlemler dolayısıyla belediyede olan vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu.

Sabahın ilk saatlerinde keyifli diyalogların yaşandığı veznede çalışan memurlara kolaylıklar dileyen Başkan Kepenek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bir mükellef olarak cezalı duruma düşmemek adına vergilerimizin ilk taksitini yatırmış bulunuyorum. Bizler zamanında vergimizi ödeyelim ki vatandaşımıza da örnek olalım" dedi.

"VERGİ ÖDEMELERİ BİR VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR"

Halkın büyük bir kısmının vergi ödemeleri noktasında hassas davrandığını belirten Başkan Kepenek, "Vergi konusunda taviz vermeyen vatandaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Vergi ödemelerinin bir vatandaşlık görevidir, bu görevi layığı ile yerine mükelleflerimizin belediye olarak yaptığımız hizmetlerde ve projelerde büyük payı vardır. Bizler de vatandaşlarımızla birlikte sıraya girerek vatandaşlık görevimiz olan vergilerimizi ödedik. Yaptığımız hizmetlerde çalışmalarda vatandaşlarımızın katkısı oldukça fazla. Çünkü halkımız tarafından verilen vergilerle yollarımızı, parklarımızı, kaldırımlarımızı ve bunlar gibi birçok hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.