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Hızır Erzincan Projesi ile 50 bin vatandaşa hizmet edildi

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Hızır Erzincan Projesi ile 50 bin vatandaşa hizmet edildi Erzincan Valiliği tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermek maksadıyla hayata geçirilen Hızır Erzincan Projesi ile şehit yakınları, gaziler, yetimler, engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere...

Hızır Erzincan Projesi ile 50 bin vatandaşa hizmet edildi

ERZİNCAN - Erzincan Valiliği tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermek maksadıyla hayata geçirilen Hızır Erzincan Projesi ile şehit yakınları, gaziler, yetimler, engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlar ziyaret edildi.

Vatandaşlara zamanında, yerinde hizmet götürülmesi ve arz odaklı hizmetin vatandaşlarla buluşturulmasını sağlayan proje ile 2024 Ocak ayı, 2025 yılı Mart ayı arasında 15 bin 607 hanede 50 binin üzerinde vatandaşla bir araya gelindi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek dertlerine, sevinçlerine ortak olduk. İletilen talepler ekiplerimiz tarafından Hızır Erzincan Portalı üzerinden ilgili birimlere anında yönlendirilmiş ve taleplerin yüzde 85'i olumlu sonuçlandırılırken yüzde 7'sinde ise süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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