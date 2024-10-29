Hizbullah Yeni Genel Sekreterini Açıkladı: Naim Kasım

Hizbullah, yeni Genel Sekreter olarak Naim Kasım'ın atandığını açıkladı.

Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek kişi belli oldu. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Şura Konseyi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Kasım'ın Hizbullah'ın ilkelerine ve hedeflerine bağlı olması nedeniyle seçildiği ifade edilen açıklamada, Nasrallah'ın politikalarının "zafer ulaşıncaya kadar" sürdürüleceği belirtildi.

İsrail 27 Eylül Cuma akşamı Lübnan'ın Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah ana karargahına saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - BEYRUT