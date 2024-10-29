Üye Girişi
Haberler

Hizbullah Yeni Genel Sekreterini Açıkladı: Naim Kasım

Hizbullah Yeni Genel Sekreterini Açıkladı: Naim Kasım
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, önceki Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın yerine Naim Kasım'ı atadığını duyurdu. Kasım, Hizbullah'ın ilkelerine bağlılığı nedeniyle seçildi ve Nasrallah'ın politikalarının sürdürülmesi konusunda vurgular yapıldı.

Hizbullah, yeni Genel Sekreter olarak Naim Kasım'ın atandığını açıkladı.

Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek kişi belli oldu. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Şura Konseyi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Kasım'ın Hizbullah'ın ilkelerine ve hedeflerine bağlı olması nedeniyle seçildiği ifade edilen açıklamada, Nasrallah'ın politikalarının "zafer ulaşıncaya kadar" sürdürüleceği belirtildi.

İsrail 27 Eylül Cuma akşamı Lübnan'ın Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah ana karargahına saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Hasan Nasrallah Orta Doğu Güvenlik Politika Yerel Dünya

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI DÖVİZ KURU 29 Ekim | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Masterchef 29 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.