Hizan'da yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in ilçesinde hayırsever iş adamlarının da katkılarıyla tamamlanan Akşar Köyü Camisi ibadete açıldı.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Hizan Müftü Vekili Bilal Şengül ve cami yapımına katkıları bulunan Hizanlı iş adamı Mehmet Aydın, yapımı tamamlanan Akşar Köyü Camisi'nin açılışına katıldı. İlçe Müftü Vekili Şengül tarafından yapılan dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen cami için kurdele kesimi yapıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Kaymakam Özçelik, caminin yapımında katkıları bulunan herkese teşekkürlerini iletirken, Akşar Camisi'nin vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. - BİTLİS