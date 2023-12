Hizan'da Filistin'e destek yürüyüşü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde Filistin Dayanışma Platformu tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Filistin için yürüyoruz' etkinliği düzenlendi.

Yapılan yürüyüşün ardından, Murat Yaşar tarafından kalabalık adına bir açıklama yapıldı. Burada konuşan Yaşar, "Rabbimizden, Siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz. 86 günü aşkındır tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarının birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Sivil halkın yaşam hakkı, güvenliği her zaman ki gibi hiçe sayılmaktadır. Bu barbarca saldırılar, soykırımcı İsrail'in hadsizliğini ve hukuksuzluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Gazze başta olmak üzere bütün Filistin yıllardır insani krizin pençesinde olan bir ülkedir. İsrail'in bu saldırıları, bölgedeki acıyı, yıkımı ve çaresizliği daha da artırmaktadır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere; masum sivillerin ölümüne neden olan bu vahşetin sorumluları acilen adalet önünde hesap vermelidir. İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı, 2 milyar Müslüman ayağa kalkmalıdır. Açık ve net söylüyoruz. Bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştır. Siyonist İsrail döktüğü kanda boğulmalıdır, boğulacaktır. Mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyor, Refah Sınır Kapısı'nın derhal açılması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz" dedi. - BİTLİS