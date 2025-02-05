Hisarcık'ta şehit asker Arık, mezarı başında anıldı

Şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık, şehadet yıl dönümü münasebetiyle Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, SYDV Müdürü Nurcan Uçar ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ile birlikte, 1999 yılında şehit olan Yüksel Arık'ın vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Hisarcık ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Ziyarette İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi.

Şehit ailesinin evini de ziyaret eden Kaymakam Muhammet Samet Bahar, şehit babası Arif Arık'a hediye takdim etti. - KÜTAHYA