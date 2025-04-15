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Hisarcık'ta minik öğrenciler şehitleri unutmadı

Hisarcık'ta minik öğrenciler şehitleri unutmadı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit askerin mezarı ziyaret ettiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit askerin mezarı ziyaret ettiler.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla şehitlere vefa göstermek, öğrencilerin milli ve manevi duygularını güçlendirmek amacıyla Atatürk İlkokulu 4/A sınıfından 20 öğrenci öğretmenleri Cavit Özçil ve Müdür Yardımcısı Şevket Şen rehberliğinde ilçe merkezindeki şehit asker Yüksel Arık'ın mezarını ziyaret ederek dua ettiler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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