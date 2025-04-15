Hisarcık'ta minik öğrenciler şehitleri unutmadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit askerin mezarı ziyaret ettiler.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla şehitlere vefa göstermek, öğrencilerin milli ve manevi duygularını güçlendirmek amacıyla Atatürk İlkokulu 4/A sınıfından 20 öğrenci öğretmenleri Cavit Özçil ve Müdür Yardımcısı Şevket Şen rehberliğinde ilçe merkezindeki şehit asker Yüksel Arık'ın mezarını ziyaret ederek dua ettiler. - KÜTAHYA