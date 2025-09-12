Haberler

Hisarcık'ta Mevlid-i Nebi ve Ahilik Haftası Kutlaması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi ve Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, programın amacını ve önemini vurguladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi ve Ahilik Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğünce vatandaşlara Cuma namazı çıkışı pilav ikram edildi.

Mevlid-i Nebi ve Ahilik Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğü olarak hayır sahiplerinin destekleriyle vatandaşlara yönelik olarak pilav ve ayran ikramı gerçekleştirdiklerini söyleyen İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, "Yüce Rabbimiz, insanı evrende ulvi bir yere konumlandırmış, ona eşref-i mahlükat olma vasfını koruyacak ilkeleri vahiyle bildirmiştir. Peygamberler aracılığıyla da bu ilkelerin insan hayatına nasıl uygulanacağını öğretmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (s.a.s) bu örnekliği insanlığa en güzel şekilde sunan son elçi olmuştur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1.500'üncü doğum yıl dönümü olması münasebetiyle ve ayrıca Temelde Kur'an'a ve Hz. Peygamberin (s.a.s) sünnetine dayalı prensipleriyle Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve bir cihan devleti oluşunda önemli rolü bulunan Ahilik teşkilatının üstün ahlaki değerlerinin toplum nezdinde özümsenmesi, Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf, sanatkar zümresinin piri, İslam alimi, tabip ve mutasavvıf Ahi Evran-ı Veli'nin anılması doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığımızca her yıl ülke sathında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Rabbim kardeşliğimizi birliğimizi daim eylesin emeği geçenlere müftülük olarak teşekkür ederiz. Programımız inşallah hayırlara vesile olur" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
