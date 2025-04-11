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Hisarcık'ta kitap kurdu öğrenciler ödüllendirildi

Hisarcık'ta kitap kurdu öğrenciler ödüllendirildi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Kütüphane Haftası" kitap okuma etkinlikleri çerçevesinde kütüphaneden en çok kitap alıp okuyan öğrenciler Kaymakam Muhammet Samet Bahar tarafından ödüllendirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Kütüphane Haftası" kitap okuma etkinlikleri çerçevesinde kütüphaneden en çok kitap alıp okuyan öğrenciler Kaymakam Muhammet Samet Bahar tarafından ödüllendirildi.

"Kütüphane Haftası" kitap okuma etkinlikleri çerçevesinde sene içinde İlçe Kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan Atatürk İlkokulundan Ummahan Nil Can, Cumhuriyet İlkokulundan Elif İkra Demir ve Şehitler Ortaokulundan Ayşenur Demir'i makamında kabul eden Kaymakam Muhammet Samet Bahar, öğrencilere başarı belgesi ve ödül takdim ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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