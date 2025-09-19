Haberler

Hisarcık'ta Gaziler Günü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okundu

Hisarcık'ta Gaziler Günü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okundu
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Anma programı etkinlikleri kapsamında tüm şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Mevlid-i Şerif okundu.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Merkez Çarşı Camiinde tüm Şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için, din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Program da Mevlid-i Şerif'in duası, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
