Hisarcık'ta Dini Sohbet Etkinliği Başlatıldı

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından köy kahvelerinde dini sohbet etkinliği başlatıldığı bildirildi.

İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen köy kahvehane sohbetlerinde bu hafta Tokat köyünün ziyaret edildiğini söyleyen İlçe Müftüsü Sabahattin Akyol, "Manevi Danışmanımız Şamil Demir ve Çimenlik Camii İmam-Hatibi Üzeyir Çalışkan hocalarımız tarafından gerçekleştirilen kahvehane sohbetinde hocalarımız ve köy halkı sohbet ettiler. Ayrıca halkımızın dini soruları cevaplandırıldı ve kasideler okundu. Her hafta yapılacak kahvehane sohbetleri vesilesiyle tüm köylerimiz ziyaret edilmiş olacak. Katılım sağlayan halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA