Hisarcık Müftülüğüne Yeni Atama: Hüseyin Demirci Göreve Başladı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftüsü Sabahattin Akyol'un Düzce Gölyaka ilçesine tayin olmasının ardından Hisarcık Müftülüğüne atanan Erzincan Üzümlü İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci yeni görevine başladı.

İlçede yapmayı planladığı hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Müftü Demirci, "İhtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışacağız. Diğer hedeflerimiz, camilerimizde din hizmetlerini en güzel şekilde yürütmek, Kur'an kurslarımızı daha verimli hale getirmek. 04-06 yaş 07- 10 yaş, 11-14 yaş grubu kurslarımızı aktif hale getirerek gençliğimize, halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Tüm bu hizmetleri hocalarımız ve halkımızın desteği, Allah Teala'nın yardımıyla gerçekleştirmiş olacağız inşallah" dedi. - KÜTAHYA