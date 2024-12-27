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Hisarcık Kaymakamı, Vakıf Üyelerine Teşekkür Belgelerini Verdi

Hisarcık Kaymakamı, Vakıf Üyelerine Teşekkür Belgelerini Verdi
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Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın son toplantısında görev süreleri dolan Mütevelli Heyeti üyelerine teşekkür belgeleri takdim etti.

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar tarafından görev süreleri dolan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üyelerine teşekkür belgesi verildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2024 yılının son toplantısını Kaymakam Muhammet Samet Bahar başkanlığında gerçekleştirdi. Kaymakam Bahar, toplantıda görev süreleri dolan Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri Kadir Özaydın, Mehmet Baş, Mustafa Güler ve Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık'a hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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