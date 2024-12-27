Hisarcık Kaymakamı, Vakıf Üyelerine Teşekkür Belgelerini Verdi

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar tarafından görev süreleri dolan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üyelerine teşekkür belgesi verildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2024 yılının son toplantısını Kaymakam Muhammet Samet Bahar başkanlığında gerçekleştirdi. Kaymakam Bahar, toplantıda görev süreleri dolan Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri Kadir Özaydın, Mehmet Baş, Mustafa Güler ve Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık'a hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - KÜTAHYA