Hisarcık Kaymakamı, Jandarma Personeline Başarı Belgesi Verdi

Hisarcık Kaymakamı, Jandarma Personeline Başarı Belgesi Verdi
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Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut ve diğer personeline özverili çalışmaları için başarı belgeleri takdim etti.

Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut ve personeline, vermiş oldukları hizmet ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Kaymakam Bahar, görev yerleri değişen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yücel Türkmen ve yakın koruma Uzman Çavuş Alican Eryılmaz'a vermiş oldukları hizmet ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi vererek yeni görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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