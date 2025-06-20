Hisarcık Kaymakamı, Jandarma Personeline Başarı Belgesi Verdi

Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut ve personeline, vermiş oldukları hizmet ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Kaymakam Bahar, görev yerleri değişen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yücel Türkmen ve yakın koruma Uzman Çavuş Alican Eryılmaz'a vermiş oldukları hizmet ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi vererek yeni görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA