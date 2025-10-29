Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam Görevine Başladı
İçişleri Bakanlığının onayı ile Hisarcık Kaymakamlığına atanan Erkan Atam, ilçede kamu kurumlarıyla uyum içinde çalışarak en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.
İçişleri Bakanlığının onayı ile Hisarcık Kaymakamlığına atanan Erkan Atam görevine başladı.
Yeni görev yeri olan Hisarcık ilçesine gelerek görevine başlayan Kaymakam Erkan Atam, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte uyum içinde çalışarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret göstereceklerini ifade etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel