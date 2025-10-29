Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam Görevine Başladı

İçişleri Bakanlığının onayı ile Hisarcık Kaymakamlığına atanan Erkan Atam görevine başladı.

Yeni görev yeri olan Hisarcık ilçesine gelerek görevine başlayan Kaymakam Erkan Atam, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte uyum içinde çalışarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret göstereceklerini ifade etti.