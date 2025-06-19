Hisarcık Kaymakamı Başarı Belgelerini Dağıttı

Hisarcık Kaymakamı Başarı Belgelerini Dağıttı
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Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve diğer müftülük personeline başarı ve üstün başarı belgeleri takdim etti.

Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve personele başarı ve üstün başarı belgesi takdim etti.

Kaymakam Bahar, müftülüğün hizmetlerinde gösterdikleri üstün gayretten dolayı İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Manevi Danışman Şamil Demir, Gençlik Koordinatörü ve Kur'an Kursu hocası Ayşe Tekin'e başarı belgesi, müftülük Veri Hazırlama Memuru Mehmet Ayan'a da üstün başarı belgesi verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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