Hisarcık Kaymakamı Atam, 'Devlet her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanındadır'

Hisarcık ilçe merkezinde ikamet eden gazi ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Erkan Atam, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Kaymakam Erkan Atam, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar ile birlikte ilçede ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener ve ailesini ziyaret etti.

Yapılan ziyarette gazi Mehmet Şener ve ailesi ile sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Atam, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, kapılarının kendilerine her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi - KÜTAHYA