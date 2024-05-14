Üye Girişi
Haberler

Hisarcık Atatürk İlkokulu Öğretmenlerinin Engelliler Haftası Kamu Spotu İlgi Görüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcık Atatürk İlkokulu öğretmenleri, Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladıkları kamu spotuyla büyük ilgi topluyor. Öğretmenler, engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Hisarcık Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı Kamu Spotu büyük ilgi görüyor.

Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin Engelliler Haftası dolayısıyla kendi imkanlarıyla kendilerini engellilerin yerine koyarak hazırladıkları Kamu Spotu sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çeken Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer, "10-16 Mayıs Engelliler Haftasında yapacağımız etkinlikleri gözden geçirirken dijital içeriklerin çocuklara ve yetişkinlere daha çabuk ulaştığını fark ettik. Bu konuyu okul idaresiyle görüşerek öğretmen arkadaşlarla birlikte kamu spotu yapmaya karara verdik. Daha sonra neler yapabileceğimizi tartıştık ve bir kamu spotu taslağı oluşturduk. Taslağı sadece öğretmen arkadaşların desteğiyle, çalışmasıyla hayata geçirdik. Umarım çekmiş olduğumuz kamu spotu amacına ulaşır. İnsanlar farkındalık edinirler, engellilere engel olmaktan vaz geçerler. Toplumumuz engelli bireyleri kabul eder ve onları bağrına basar. Engelli bireyler toplumumuzun parçasıdır, onları kabul etmeli, onları fark etmeli ve empati yapmalıyız" dedi.

Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına öğretmen arkadaşlarıyla beraber kamu spotu oluşturduklarını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, " Hazırladığımız video da öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile çalıştılar. Gönüllü olarak katılım sağladılar. Özellikle Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer ve diğer bütün öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım toplum olarak almamız gereken mesajı alırız. Engelli bireylerimize engel olmayıp, onlara yardımcı oluruz, onların halinden anlayıp, onlara daha anlayışlı ve sevgi dolu yaklaşırız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Hisarcık Eğitim Yerel Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

Bakmadan Geçme

Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2024! 20 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar ve iş yerleri tatil mi? #128197 14 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024? 14 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 14 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 14 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Aston Villa Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) A.Villa Liverpool maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680
CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title