Hınıs'ta husumetli aileler ilçe protokolü ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İmece ve Şengül aileleri arasındaki 3-4 yıldır süregelen husumet, Kaymakam Onur Bektaş ve kanaat önderleri tarafından araya girilerek sona erdi. Aile mensupları köy camisinde Kur'an-ı Kerim'e el basarak barış için yemin etti.

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Ovakozlu köyünde iki aile arasında yaşanan husumet son buldu.

İmece ve Şengül aileleri arasında 3-4 yıldır devam eden husumet, Kaymakam Onur Bektaş ile kanaat önderleri Osman Eren, Şiyar Bahtiyar Eren ve Abdusselam Çıkan'ın araya girmesi ile sona erdi. Akraba iki ailenin husumetli olması aylardır ilçenin tamamında büyük bir huzursuzluğa sebebiyet veriyordu. Kanaat önderleri ve kaymakamın öncülüğünde köy camisinde Kur'an-ı Kerim'e el basarak barış için yemin eden aile mensuplarının yaşadığı husumetin sona ermesi memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
