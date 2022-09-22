Her sabah dağıtılan çorbalar Sincanlıların içini ısıtıyor

Ankara Sincan Belediyesi tarafından vatandaşların güne sağlıklı başlaması için hayata geçirilen sıcak çorba dağıtımı hafta içi her sabah 8 farklı noktadan devam ediyor.

Ankara Sincan Belediyesi tarafından vatandaşların güne sağlıklı başlaması için hayata geçirilen sıcak çorba dağıtımı hafta içi her sabah 8 farklı noktadan devam ediyor. İşe, okula giden vatandaşlar, hastane önünde bekleyen hasta yakınları ve Millet Kıraathanelerinde yapılan ücretsiz çorba dağıtımı Sincanlıların içini ısıtıyor.

Sabahın erken saatlerinde işe ya da okula gitmek için yollara düşen Sincanlı vatandaşlar, Sincan Belediyesi'nin ücretsiz dağıttığı çorbalarla güne daha zinde başlıyor. Hafta içi her sabah 8 farklı noktadan 2500 adet çorba dağıtımı yapan Sincan Belediyesi, Millet Kıraathanelerindeki öğrencileri de unutmuyor.

Sincan Belediyesi aşevinde pişirilen çorbalar, son derece hijyenik koşullardan vatandaşa ulaştırılıyor. Tek kullanımlık bardaklarda vatandaşa ücretsiz bir şekilde ekmeğiyle birlikte ikram edilen çorbaların lezzeti de vatandaştan tam not alıyor.

Sincan Tren Garı ve Sincan Belediyesi Yenikent Ek Hizmet Binası önündeki otobüs durağında yapılan çorba ikramlarının yanında Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi'nin Fatih ve 12. Cadde Poliklinikleri önünde de hastalar ve hasta yakınları için hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında çorba ikramları gerçekleşiyor.

Millet Kıraathanelerine büyük önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla kıraathanelerde de çorba dağıtımı yapılıyor. Sincan Merkez Millet Kıraathanesi, Fatih Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi ve Yenikent Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi olmak üzere 4 farklı Millet Kıraathanesinde özellikle ders çalışan öğrencilerin yüzü sıcak çorba ikramıyla gülüyor. - ANKARA