Hendek'te Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerif'i Ziyarete Açıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, cuma namazı sonrasında cemaatin ziyaretine açıldı.

Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Mahallesi Camii'ne Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i getirildi. Cuma namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e, cemaat yoğun ilgi gösterdi. Cam fanus içerisinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak sırayla ziyaret etti ve dua etti. Sakal-ı Şerif'i öpüp yüzlerine süren cemaat, sevgilerini dile getirdi. Salavat eşliğinde, sırayla ziyaret edilen Sakal-ı Şerif, sunumun ardından tekrar muhafaza altına alındı.

Sakal-ı Şerif'i ilk defa görmenin mutluluğu içerisinde olduğunu aktaran Mücahit Akgün, "Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görmek güzel bir duygu. Bu zamana kadar görmemiştim, burada nasip oldu. Bu imkanı verenlere teşekkür ediyorum. Mutlu oldum, bu zamana kadar görmemiştim, ilk defa gördüm güzel bir duygu" dedi.

Dikmen Mahallesi Merkez Cami İmamı Muhammet Fatih Kadıoğlu ise, "Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun ki bizlere Peygamber efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili'ne bizi ulaştırdı. Bizler de Peygamber efendimizin doğduğu haftaya denk gelmek münasebeti ile Sakal-ı Şerif'ini buraya getirmek nasip oldu. Bizler burada Sakal-ı Şerif'i cemaatin ziyaretine açtık, vatandaşlar teker teker ziyaretlerini gerçekleştirdiler" diye konuştu. - SAKARYA