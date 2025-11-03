Haberler

Hemşirelik Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Destek Etkinliği

Hemşirelik Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Destek Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, 'Bir Kap Su, Bir Kap Sevgi' etkinliğiyle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekti. Etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve farkındalık artırıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projesi dersi kapsamında sokak hayvanları için 'Bir Kap Su, Bir Kap Sevgi' adlı etkinlik düzenledi.

Dr. Öğr. Üyesi Şeymanur Çelik koordinasyonunda fakülte bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sokak hayvanlarının yaşam şartlarına dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında açılan stantta öğrencilere ve akademisyenlere, sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı ile beslenme desteğinin önemi hakkında bilgi verildi. Ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler, mama ve su kapları dağıtıldı.

'Bir Kap Su, Bir Kap Sevgi' sloganıyla yürütülen etkinlikle sokak hayvanlarının korunması ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik duyarlılığın artırılması hedeflendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.