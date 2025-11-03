Hemşirelik Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Destek Etkinliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projesi dersi kapsamında sokak hayvanları için 'Bir Kap Su, Bir Kap Sevgi' adlı etkinlik düzenledi.

Dr. Öğr. Üyesi Şeymanur Çelik koordinasyonunda fakülte bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sokak hayvanlarının yaşam şartlarına dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında açılan stantta öğrencilere ve akademisyenlere, sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı ile beslenme desteğinin önemi hakkında bilgi verildi. Ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler, mama ve su kapları dağıtıldı.

'Bir Kap Su, Bir Kap Sevgi' sloganıyla yürütülen etkinlikle sokak hayvanlarının korunması ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik duyarlılığın artırılması hedeflendi. - BAYBURT