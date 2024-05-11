Hemşirelik Haftası kutlamaları başladı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz, "Mesleğimizin temel değerleri ışığında özveri ve insan sevgisiyle çalışan hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası kutlu olsun" dedi.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Özyılmaz, ICN(Uluslararası Hemşireler Birliği) tarafından2024 yılı temasının, "Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Bakımın Ekonomik Gücü" olarak belirlendiğini kaydetti.

Hemşireliğin, profesyonel sağlık ekibi içerisinde 7 gün 24 saat hastalara hizmet veren, ekibin hastaya karşı en etkin rolünü üstelenen meslek grubu olduğunu ifade eden Özyılmaz, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:

"Dijital gelişmeler sağlık sektöründe kendine geniş yer bulurken, hasta bakım süreçlerinde dijital teknolojiyle birlikte hastaya dokunan, empati kuran, şefkatiyle, ilgisiyle hastanın tedavi süreçlerinde büyük rol oynayan hemşirelik hizmetleri her zaman en ön saflarda yerini almaktadır. Hemşirelik uygulamalarında temel değerlerimizden sevgi, saygı, hoşgörü, sabır, şefkat ve inançla görevlerini yapan tüm meslektaşlarımın 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı kutlar, başarılarının devamını dilerim." - GAZİANTEP