Hem tatil, hem de Türk yemeği yaptılar - Haberler

Hem tatil, hem de Türk yemeği yaptılar

AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, otelde konaklayan yabancı turistler Türk yemekleri yaptı.

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Didim'deki 5 yıldızlı bir otelde kalan turistlerin de katılımıyla farklı bir etkinlik düzenlendi. Otelde konaklayan 7 ayrı ülkeden 7 turist, otelin açık alanında düzenlenen platformda Türk yemeği yaptı. Önlük ve şapkalarını takan müşterilere otelin aşçıları yardım ederken, turistler hamur açarak gözleme pişirdi, kıymaları elleriyle şekil verip dürüm yaptı. Lokma da pişiren turistler elleriyle de sarma sararak hem yemek yaptı hem de tadına baktı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de zaman zaman turistlerle birlikte yemek yaparak, tariflerini anlattı.

Etkinlik ile ilgili konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri Aydın'da ilk kez gerçekleştirildi. Türk Mutfağının onlarca yemek örneğini, lokmasından sarmasına kebabından Arnavut ciğerine kadar çeşitli örneklerin temsilini gerçekleştirmiş olduk. Bence etkinlik çok ta başarılı geçti. 21-27 Mayıs Türk Mutfağı haftasını kutluyoruz, muhteşem yemeklere sahibiz, özellikle Didim ve Kuşadası'nda eşsiz güneşimiz, denizimiz, plajımız ve harika coğrafyamız içerisinde yemekleri de turistlere tanıtıp ülkelerinde bu eşsiz yemek şölenini anlatmalarını istiyoruz. Bu anlamda Türk mutfağının en eşsiz yemeklerini onlarla birlikte etkileşimli olarak hem onlara ikramlarını hem de tesisteki turistlere ikramlarını sağladık" dedi.

Tatil için ailesiyle birlikte Didim'e gelen Hollanda uyruklu Fayer Reynords (32); "Benim için çok güzel bir deneyim oldu ve çok mutlu oldum. Yemekler ve etkinlik çok güzeldi" dedi.

Tatil için Didim'de bulunan Roman White ise "Etkinlik ve yemekler harikaydı. Benim için çok farklı ve güzel bir deneyim oldu. Yemeklerde çok güzeldi, muhteşem bir an yaşadık" dedi.