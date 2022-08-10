Haber : Hem polis hem hakem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hem polis hem hakem

 - Güncelleme:
Hem polis hem hakem

Kayseri'de polislik görevini de yürüten hakem Mustafa Kahraman, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'ne davet edildi.

Kayseri'de polislik görevini de yürüten hakem Mustafa Kahraman, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'ne davet edildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2023 Tekerlekli Sandalye Basketbol Gençler Avrupa Şampiyonası Yalova'da düzenlenecek. Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Mısır genç milli takımlarının katılacağı turnuva 12-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan müsabakalara Tekerlekli Sandalye Basketbol Liginde Kayseri Bölgesi'nden A Klasman Ulusal Hakem Mustafa Kahraman da davet edildi. Geçtiğimiz sezonlarda başarılı performansı ile göz dolduran Kahraman'ın, Türkiye'yi uluslararası maçlarda da temsil etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak da görevini sürdüren Kahraman'ın azmi de, görenleri şaşırtıyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kahraman basketbol Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title