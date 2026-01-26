Haberler

Hekimhan Basak Mahallesi'nde Köylüler Dağ Keçileri İçin Doğaya Yem Bıraktı

Güncelleme:
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde köylüler, ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından mahalleye bırakılan yemler, köylülerin yardımıyla dağ eteklerine taşındı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi'nde, ağır kış koşulları nedeniyle yaban hayatının desteklenmesi amacıyla köylüler doğaya yem bıraktı.

Yoğun kar yağışı ve 1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından mahalleye bırakılan yemler, mahalle sakinlerinin desteğiyle dağ eteklerine ulaştırıldı.

Basak Mahallesi sakinlerinden Ali Tatlı, Ayhan Ceyran ve Hüseyin Arayıcı, traktörle zorlu arazi şartlarına rağmen dağ eteklerine çıkarak yemleri doğaya bıraktı. Mahalle sakinleri, ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
