HDP'li Ahmet Türk'ten ilginç açıklama: " Ak Parti'ye veya başka bir partiye oy vermek günahtır, haramdır"

MARDİN - Halkların Demokrasi Partisi'nden girdiği seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk, Yeşil Sol Parti mitinginde, " Ak Parti'ye veya başka bir partiye oy vermek günahtır, haramdır" dedi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde YSP mitingine katılan Ahmet Türk, bir süre Kürtçe konuştuktan sonra katılımcılara Türkçe hitap etti. Türk, birilerine mesaj vermek için Türkçe konuştuğunu belirterek, 14 Mayıs seçimlerinde vatandaşlardan destek istedi. YSP yöneticilerine seslenen Ahmet Türk, vatandaşlara nasıl oy kullanması gerektiğini öğretmelerini istedi. Türk, "Lütfen yanlışlara meydan vermeyelim. 14 Mayıs'ta mührümüzü basalım. Eğer yanlış oy kullanırsak, yanlış tercih yaparsak inanın ki bu bize burada bir milletvekilliğine neden olur. Bizim mücadelemiz açık. Ortak demokratik değerler etrafında buluşmayı esas alan bir siyasi anlayışız" dedi."Dostlarımız ve yoldaşlarımızla yola çıktık"Konuşmasında Millet İttifakı'nı kast ederek dostları ve yoldaşları ile yola çıktıklarını belirten Türk, "Bugün dostlarımızla ve yoldaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu yoldaşlarla birlikte Türkiye'yi değiştireceğiz, Türkiye'yi dönüştüreceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum. Oyumuza sahip çıkalım. Burada aşiretler falan yok. En büyük aşiret Kürt halkıdır. Burada aşiret ayaklarıyla halkımızı yanıltmak isteyenlere asla yüz vermeyin. Bu bir mücadeledir. Bu onur ve geleceğimizin mücadelesidir. AK Parti'ye veya başka partiye oy vermek günahtır, haramdır diyorum" diye konuştu.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023