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HAZARSAM Faaliyetlerine Yeniden Başlıyor

HAZARSAM Faaliyetlerine Yeniden Başlıyor
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Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, yaşadığı zorlu sürecin ardından merkezlerinin çalışmalarını yeniden başlattıklarını ve Elazığ için çözümler üreteceklerini açıkladı.

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, merkezlerinin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.

HAZARSAM Başkanı Bilal Çoban, basın mensupları ile bir araya geldi. Merkezin çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çoban, "Yaklaşık bir yıl önce oğlum Alpgiray talihsiz bir trafik kazası yaşamış ve ölümle hayat arasında kalarak, uzun bir süre yaşama tutunma mücadelesi vermişti. Kazanın olduğu günden bugüne kadar vatandaşlarımızın yoğun ilgisine, duasına ve arayıp sormasına, ailem adına öncelikle yürekten teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Hastanede kaldığımız sürede Elazığ'ı daha yakından takip etme ve geçmişten bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaları yeniden değerlendirme fırsatı buldum. Bazı eksikleri tespit ettim ve Elazığ'ın daha iyi konumda olması için üzerime düşeni fazlasıyla yapacağımız bir vefa borcumuzun olduğunu bir iç ses olarak duydum. Vatandaşlarımız dualarıyla yanımızdaydı ve şimdi vefa sırasının bize geldiğine, Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezinin faaliyetlerini yeniden başlatmanın zamanı olduğuna kanaat getirdim. Dün olduğu gibi şehrimizin problemlerine çözümler üretmeyi, çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi yeniden başlatıyoruz. Allah nasip ederse bu süreç, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden sadece şehrin menfaatlerine odaklı, yeni bir süreç olacak. Geçmiş deneyim ve birikimlerimizin ilimizin gelişim sürecine değer katacağına olan inancımızla, valimizin yüksek devlet tecrübesinin fırsata çevrilmesinin Elazığ adına çok büyük anlam ifade edeceğinin farkındayız. Elazığ'daki kurum ve kuruluşların ortaklaşa katılım sağlayacağı, bürokratik ve siyasi desteklerin şehir menfaatleri lehine kullanılacağı bir dönemi, inşallah hep birlikte başlatmış olacağız. Eylem planı bulunmayan bir hedef, ancak bir hayal olur. HAZARSAM olarak bu şehrin hayallerini, eyleme dönüştüreceğiz ve planların hayata geçirilmesi için her sürecini takip edeceğiz. HAZARSAM çatısı altında Bismillah diyerek, tüm hemşerilerimiz ve şehrimiz için daha güzel bir şehir ve daha mutlu bir gelecek için çalışma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Şehrimize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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