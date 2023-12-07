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Hazar Denizi'nde 5.6 Büyüklüğünde Deprem

7 Aralık 2023 08:35 Son Güncelleme: 08:37 Abone Ol

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve birçok kentte hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Hazar Denizi'nde meydana geldi. Henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.