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Hazar Denizi'nde 5.6 Büyüklüğünde Deprem

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve birçok kentte hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Hazar Denizi'nde meydana geldi. Henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hazar Denizi'nde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve birçok kentte hissedildi.

Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinin 68 kilometre açığında Hazar Denizi'nde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü ve birçok kentte hissedildi. Depremde henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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